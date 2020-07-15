Кочергін виділив найкомфортнішого для себе тренера

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін зізнався, з ким з наставників йому найкраще працювалось.

"Скрипник – тренер, який мені підходить. Він спокійний, так само ставиться до помилок футболістів.

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Мені дуже зручно з ним працювати. Дуже радий, що він дає мені шанс весь час виходити у старті. Намагаюся працювати на максимум", – сказав Кочергін у коментарі програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, 24-річний півзахисник перейшов у Зорю в липні 2017 року з Дніпра. У поточному сезоні провів за луганську команду 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач. У крайньому матчі проти Колоса саме його дубль допоміг команді Скрипника піднятись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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