Чемпіонат Польщі 2024/25, 28-й тур

Ракув – Радом'як – 2:1

Голи: Лопес, 53, Роша, 64 – Вольскі, 52

Ракув, який впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі, приймав скромний Радом'як, який посідає 13-ту сходинку. Український півзахисник клубу з Ченстохови вийшов у стартовому складі команди.

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Втім, першими змогли забити гості. На 52-й хвилині рахунок у грі відкрив Вольскі. Ракув відповів одразу, причому безпосередню участь у гольовій атаці взяв Кочергін. Українець віддав пас в карний майданчик на Лопеса, який розстріляв ворота суперника.

Лідер чемпіонату зумів вирвати перемогу вже на 64-й хвилині, цього разу забив Роша. У підсумку, Ракув здобув вольову звитягу та набрав 59 очок у турнірній таблиці Екстракляси. Владислав Кочергін провів на полі 82 хвилини та отримав оцінку 7,6 за версією статистичного порталу Sofascore.

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