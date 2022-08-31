Півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну 7-го туру чемпіонату Польщі за версією статистичного порталу SofaScore.

Кочергін шикарним голом долучився до розгромної перемоги в чемпіонаті Польщі – відео взяття воріт

26-річний українець отримав за свою гру 7,9 бала – це 7-й результат серед 11 футболістів.

Нагадаємо, Кочергін вийшов в основі у матчі проти Шльонска і провів на полі 71 хвилину. На початку другого тайму українець зробив рахунок 2:0 на користь своєї команди, а сам поєдинок завершився перемогою Ракува 4:1.

До слова, цей гол став для Владислав дебютним за команду з Ченстохови у чемпіонаті Польщі – раніше він забивав лише у кваліфікації Ліги конференцій. Загалом, у 12 матчах наш співвітчизник забив 4 голи і віддав 1 асист.

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