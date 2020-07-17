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Кочергін сподівається на осічку Динамо в матчі проти Колоса

21:15 - Читать на русском
Кочергін сподівається на осічку Динамо в матчі проти Колоса
Кочергін проти Караваєва / Сайт Динамо

Хавбек Зорі Владислав Кочергін не змирився з поразкою в битві за зону Ліги чемпіонів.

 

"Після матчу проти Динамо (1:3) тренер сказав, щоб ми не посипали голову попелом. Готуватимемося до Десни, яка програла. Ми маємо шанс на групу Ліги Європи.

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Щодо Ліги чемпіонів – ми віримо. Віримо і надіємося, що Колос зможе щось протиставити Динамо. Ми віримо у себе і маємо налаштовуватися на Десну, бо маємо перемогти!" – цитує Кочергіна FootballHub.

Нагадаємо, Динамо достатньо навіть нічиєї у матчі з Колосом, щоб гарантувати собі друге місце УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Владислав Владислав Кочергін Колос - Динамо
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