"Не знаю, чи є шанс отримати виклик. Це тренерський штаб повинен вирішувати. Я працюю. Звичайно ж, це мрія – потрапити в збірну України. Я для цього тренуюся і працюю над собою.

Франція – Україна: Шовковський увійшов до офіційної заявки "синьо-жовтих" на товариський матч

Усе залежить від тренера збірної України, який робить вибір. Але, звичайно, хочеться потрапити в національну команду і перевірити свої сили. Але у збірну треба приїжджати повністю готовим футболістом. Я думаю, можливо, мені ще рано. Словом, подивимося", – сказав Кочергін у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Кочергін – вихованець академії Дніпра. У Зорю хавбек перебрався влітку 2017 року. Наразі 24-річний футболіст зіграв за луганський клуб 82 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

Франція – Україна: анонс товариського матчу