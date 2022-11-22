Півзахисник Ракува Владислав Кочергін вражає своєю грою в чемпіонаті Польщі – українець серед найкращих у листопаді.

Польська Екстракляса у своєму твіттері назвала прізвища 10 претендентів на звання найкращого гравця першості в листопаді.

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Серед них і Владислав Кочергін. Цікаво, що ще двоє одноклубників українця, Тудор та Гутковскіс, також претендують на нагороду. В активі Кочергіна дубль у ворота Плоцька.

Загалом Владислав зіграв у 26 матчах за Ракув у поточному сезоні, в яких відзначився 7 голами та 1 асистом.

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