Кочергін претендує на звання найкращого гравця місяця в Польщі – в конкурентах українця одразу два одноклубники
14:40 - Читать на русском
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін вражає своєю грою в чемпіонаті Польщі – українець серед найкращих у листопаді.
Польська Екстракляса у своєму твіттері назвала прізвища 10 претендентів на звання найкращого гравця першості в листопаді.
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Серед них і Владислав Кочергін. Цікаво, що ще двоє одноклубників українця, Тудор та Гутковскіс, також претендують на нагороду. В активі Кочергіна дубль у ворота Плоцька.
Загалом Владислав зіграв у 26 матчах за Ракув у поточному сезоні, в яких відзначився 7 голами та 1 асистом.
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