Кочергін: Потрібно прагнути грати так, як Еспаньйол

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін прокоментував поразку від Еспаньйола у кваліфікації до Ліги Європи (1:3).

"Грали з хорошим суперником. Звичайно, видно, що команда хорошого рівня. Прекрасно працює з м'ячем. З такими командами непросто грати, адже дуже складно вести гру під своїм контролем.

Можливо, ми зможемо їх перебігати. Переграти на характері. Але робота з м'ячем у них дуже сильна. Та й футболісти індивідуально дуже добре підготовлені.

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У першому таймі, коли у нас були сили, намагалися грати на рівних. У другому таймі вони увімкнулися, а ми трохи підсіли. Вийшло, що пропустили три м'ячі.

Можливо, здавалося, що сили у нас були. Повторюся, що дуже важко грати з такими командами в одному темпі всі 90 хвилин. Виконати аналогічний обсяг роботи.

Потрібно прагнути грати так, як Еспаньйол. Так працювати з м'ячем. Коли вони пресингували, то нам доводилося непросто, та й м'яч у них відібрати теж складно", – цитує Кочергіна офіційний сайт Зорі.

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