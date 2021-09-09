Півзахисник Зорі Владислав Кочергін вперше вийшов на поле у "синьо-жовтій" формі в матчі проти Чехії (1:1).

"Змішані почуття, бо не дотерпіли. Якихось банальних 10 секунд нам не вистачило до перемоги. Дуже прикро.

Чехія – Україна: визначився найкращий гравець матчу за версією вболівальників

А так, радий звичайно, що дебютував за збірну України. Усередині змішані почуття через те, що результат вийшов саме таким", – сказав Кочергін для Футбол NEWS.

Петраков випустив Владислава на поле на 76-й хвилині, замінивши Яромленка. Нагадаємо, наступного разу національна команда збереться у жовтні на матчі проти боснійців та фінів.

Чехія – Україна: Петраков заслужено втрачає першу перемогу – сумні перспективи збірної, 5 дебютантів і фірмовий провал