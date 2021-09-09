Кочергін поділився змішаними відчуттями від дебюту за збірну України
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін вперше вийшов на поле у "синьо-жовтій" формі в матчі проти Чехії (1:1).
"Змішані почуття, бо не дотерпіли. Якихось банальних 10 секунд нам не вистачило до перемоги. Дуже прикро.
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А так, радий звичайно, що дебютував за збірну України. Усередині змішані почуття через те, що результат вийшов саме таким", – сказав Кочергін для Футбол NEWS.
Петраков випустив Владислава на поле на 76-й хвилині, замінивши Яромленка. Нагадаємо, наступного разу національна команда збереться у жовтні на матчі проти боснійців та фінів.
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