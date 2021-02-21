Кочергін не впевнений у можливостях Зорі поборотись за чемпіонство – у луганців є чітке завдання на сезон
14:19 - Читать на русском
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін оцінив перспективи "мужиків" у чемпіонаті України.
"Ми виходимо на кожну гру перемагати. Боротися за чемпіонство? Не знаю подивимося.
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У нас стоїть завдання – боротися за призові місця чемпіонату. Головне – не впасти нижче третього місця", – сказав Кочергін у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, у матчі 15-го туру Зоря мінімально здолала Маріуполь і закріпилась на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.
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