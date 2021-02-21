"Ми виходимо на кожну гру перемагати. Боротися за чемпіонство? Не знаю подивимося.

Скрипник: Наступний матч з Шахтарем – хочеться феєричної гри

У нас стоїть завдання – боротися за призові місця чемпіонату. Головне – не впасти нижче третього місця", – сказав Кочергін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 15-го туру Зоря мінімально здолала Маріуполь і закріпилась на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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