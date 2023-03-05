Ракув обіграв Погонь в поєдинку 23-го туру Екстракляси, а один з м'ячів забив Владислав Кочергін. Дивіться відео гола та звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2022/23, 23-й тур

Погонь – Ракув – 0:2

Голи: Кочергін, 38, Жан Карлуш, 53

Ракув завітав в гості до одного з переслідувачів – Погоні, яка посідає четверте місце в Екстраклясі. У першому таймі лідер першості вийшов вперед завдяки ефектному голу Кочергіна. Українець спочатку перехопив м'яч, віддав на лівий фланг, звідки отримав передачу у відповідь, опинившись на куті штрафного. Владислав прийняв і одразу пробив у дальній кут – воротар не зміг нічого зробити з обвідним ударом.

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По перерві Ракув подвоїв свою перевагу. Жан Карлуш вирішив забити не менш ефектно. Після розіграшу кутового Гутковскіс виграв боротьбу головою та скинув на бразильця, який чатував на лінії штрафного. Карлуш пробив з лету, влучивши у дальній кут. На 63 хвилині Кочергіна замінили, але це не вплинуло на результат – команда українця здобула впевнену перемогу.

Таким чином, Ракув набрав 55 очок та відірвався від другої Легії вже на 9 пунктів. Погонь з 36 балами залишилась четвертою.

Кочергін забив красу в Польщі

Kochergin scored a beauty in Poland pic.twitter.com/j8U4SDTMAg — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) March 5, 2023