Ракув розгромив Шльонск (3:0) у 30-му турі чемпіонату Польщі. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі, 30-й тур

Ракув – Шльонск – 3:0

Голи: Мосор, 20, Діас, 36, Брунес, 71

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Ракув відкрив рахунок завдяки Владиславу Кочергіну. Українець класно подав кутовий, а Мосор замкнув передачу. Шльонск відігрався за 10 хвилин, але гол було скасовано. До перерви Ракув вийшов вперед, а гол у свій актив записав Діас. У другому таймі господарі оформили ще один гол.

Ракув лідирує у таблиці з 62 балами. Найближчий конкурент Лех з Познані відстає на три бали. Варто зауважити, що у Кочергіна у поточному сезоні за Ракув 5+5 за системою гол+пас.

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