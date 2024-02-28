У чвертьфіналі Кубка Польщі команда українця програла П'ясту з рахунком 0:3. Після матчу у лідерів команди, до числа яких входить і Владислав Кочергін, сталася розмова з керівництвом Ракува.

Кочергін ганебно вилетів з Кубка Польщі і пропустив у півфінал іншого українця

Як повідомляє Weszlo, очільники команди висунули претензії щодо поведінки окремих гравців. Зокрема, критикувалось ставлення до тренувань, а також роботи на полі під час матчів. Керівництво Ракува навіть погрожувало перевести деяких футболістів у резерв команди. Утім, наразі не відомо, кого саме з гравців покарають.

Нагадаємо, що Ракув наразі перебуває на шостому місці у турнірній таблиці чемпіонату Польщі з 36 очками. Від першої сходинки команду відділяє шість очок.

Владислав Кочергін зіграв у поточному сезоні за Ракув 38 матчів у всіх турнірах, забивши шість голів та віддавши чотири асисти.

Рух не готовий до єврокубків, або Чому львів'янам треба орієнтуватися на "український" клуб АПЛ