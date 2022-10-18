Півзахисник Владислав Кочергін провів черговий хороший поєдинок у Польщі. Його команда святкувала перемогу над Заглембє.

Кубок Польщі, 1/16 фіналу

Заглембє Сосновєц – Ракув – 0:1

Гол: Кочергін, 90+5

Владислав вийшов зі стартових хвилин та провів на полі увесь матч. Ракув тотально переважав представника другого дивізіону Польщі, але м'яч не летів у ворота.

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Все ж футбольна фортуна була на боці команди з Ченстохова. На 90+5 хвилині влучним ударом після пасу Новака відзначився Кочергін. Гол українця вивів Ракув в 1/8 фіналу Кубка Польщі. Суперник стане відомий після жеребкування.

Загалом в активі 26-річного ексгравця збірної України вже 21 поєдинок у сезоні, п'ять голів та одна результативна передача.

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