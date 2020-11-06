"Дуже соромно за такі матчі, важко про щось розмовляти. У них момент і відразу гол, а в нас 5 і не забиваємо. От вона й різниця. Такі команди використовують свої моменти, а ми не можемо 5,6,7.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Можливості були, але треба їх реалізовувати. Реалізація у нас кульгає, треба працювати над собою. План на гру був простий – виграти, це найважливіше. Ми не змогли, соромно перед вболівальниками, тренерським штабом, перед всіма. Забили, треба завестись, часу ще достатньо. А ми знову пропускаємо", – резюмував Кочергін у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Зоря програла всі три матчі у Лізі Європи і йде на останньому місці групи G.

Зоря вдома розгромно програла АЕКу та майже втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи