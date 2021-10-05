"Бачив Моурінью – звичайна людина, нічого особливого. Я не побачив, чому його називають особливим. Він звичайний, така ж людина нормальний. Може, в якихось висловлюваннях своїх... Звичайно, легендарний тренер. Багато виграв.

Зоря очолила антирейтинг серед усіх команд-учасниць єврокубків

Якщо згадати минулий сезон ЛЕ, ми теж почали з поразок. Будемо грати до кінця. Ми весь минулий рік старалися, щоб виступати в єврокубках. Ще нічого не закінчено. Будемо намагатися змінити ситуацію в таблиці", – сказав Кочергін у ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Зоря розпочала груповий турнір Ліги конференцій із двох поразок. Спочатку луганці на виїзді поступилися норвезькому Буде/Глімт, а потім вдома зазнали розгрому від італійської Роми на чолі з Жозе Моурінью.

Зоря – Рома: історичний урок з АПЛ, позитив наперекір безнадії в матчі Ліги конференцій – Моурінью вдалося здивувати