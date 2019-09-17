toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Кочергін – про диво-гол у ворота Шахтаря: Якби захотів, другий раз би таке не повторив

10:02 570 Читать на русском
Кочергін – про диво-гол у ворота Шахтаря: Якби захотів, другий раз би таке не повторив
Владислав Кочергін (по центру) / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін залишився задоволений грою своєї команди в матчі проти Шахтаря в 7-му турі УПЛ.

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

Нагадаємо, Шахтар та Зоря видали суперматч у 7-му турі Прем'єр-ліги (4:3). Автором другого голу луганців став Владислав Кочергін, який ефектно вразив порожні ворота з дальньої дистанції після помилки Андрія Пятова та Миколи Матвієнка.

Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу

"Це був хороший матч проти непростого суперника. З такими командами завжди цікаво грати. У них хороші футболісти. Всі технічні. Вийшла гольова дуель, яку, на жаль, ми програли. У кінці просто не вистачило сил. Або не дотерпіли. У деяких моментах втратили концентрацію. Дуже прикро, що програли таку зустріч.

Шахтар вийшов на другий тайм більш зарядженим. Почав активно нас пресингувати. Бразильці включилися на повну. Як бачимо, 2:0 з Шахтарем - це ще далеко не перемога.

Мій гол? Я побачив, що Андрія Пятова немає в воротах і просто вдало приклався по м'ячу. Якби захотів, другий раз би такий гол не повторив", – розповів Кочергін прес-службі Зорі.

Шахтар – Зоря: Коноплянка як джокер, трагічний рок-н-рол Скрипника і багато тривожних сигналів перед стартом в ЛЧ

blog_ava
"Гравці Динамо мають ще доплатити за таку гру – з голоду не помруть": агент знищив киян за провальні результати
11:06
1498
Теги
Владислав Кочергін Владислав Кочергін Шахтар - Зоря Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
    Англія — 16 вер572 Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед
7
год
:
58
хв
Інтер
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук