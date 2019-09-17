Кочергін – про диво-гол у ворота Шахтаря: Якби захотів, другий раз би таке не повторив

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін залишився задоволений грою своєї команди в матчі проти Шахтаря в 7-му турі УПЛ.

Нагадаємо, Шахтар та Зоря видали суперматч у 7-му турі Прем'єр-ліги (4:3). Автором другого голу луганців став Владислав Кочергін, який ефектно вразив порожні ворота з дальньої дистанції після помилки Андрія Пятова та Миколи Матвієнка.

Шахтар – Зоря – 4:3 – відео голів та огляд матчу

"Це був хороший матч проти непростого суперника. З такими командами завжди цікаво грати. У них хороші футболісти. Всі технічні. Вийшла гольова дуель, яку, на жаль, ми програли. У кінці просто не вистачило сил. Або не дотерпіли. У деяких моментах втратили концентрацію. Дуже прикро, що програли таку зустріч.

Шахтар вийшов на другий тайм більш зарядженим. Почав активно нас пресингувати. Бразильці включилися на повну. Як бачимо, 2:0 з Шахтарем - це ще далеко не перемога.

Мій гол? Я побачив, що Андрія Пятова немає в воротах і просто вдало приклався по м'ячу. Якби захотів, другий раз би такий гол не повторив", – розповів Кочергін прес-службі Зорі.

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