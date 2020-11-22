"Вітаю свою команду з перемогою та обидві команди з гарною грою. Були моменти, хороші моменти. Нам пощастило забити на один гол більше та здобути перемогу. Ми дуже раді. У Дніпра-1 хороша команда, є великі завдання, футболісти під це. Гадаю, буде час – і команда додасть та набиратиме очки.

Гольова феєрія з трьома пенальті у відеоогляді матчу Минай – СК Дніпро-1 – 3:2

Ми розуміли, що мали 6 очок, а суперник – 8. Це було важливим фактором: якщо вигравали, піднімалися б у таблиці. Зрозуміло, що гра була нервова, усе трималося до останніх хвилин. Треба віддати належне обом командам, які билися до останнього.

Зрозуміло, вплинуло й вилучення, але я його не буду коментувати – можу казати лише за власних футболістів. Просто спровокували футболіста, а він на це повівся. Але це не наші проблеми", – цитує Кобіна офіційний сайт СК Дніпро-1.

До слова, завдяки перемозі Минай обходить СК Дніпро-1 і розташовується десятим, підопічні Йовічевіча опускаються на 11 сходинку після 10 турів.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, трьома пенальті та вилученням