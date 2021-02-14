"Щодо тренувань, то я більше взяв не від Луческу, а від італійських тренерів з фізпідготовки, які у нас були в Шахтарі – Карло Ніколіні і Массімо Уголіні. Два чудових фахівці.

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Бігову роботу я взяв від них, вона себе виправдовує. У нас півтора року не було травм – це дає свої плоди, ми задоволені. Звісно, ми використовуємо і вправи, які були у Містера, але такі вправи є у всіх тренерів – квадрати, тримання м'яча, пресинг, гра в малих групах, футбол на 2-3 команди", – сказав Кобін у коментарі YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, нинішній наставник Миная виступав під керівництвом Мірчі Луческу у Шахтарі з 2009 по 2014 роки.

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