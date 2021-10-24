"Зараз я перебуваю у статусі пошуку роботи або у творчій відпустці. Я впевнений у своїх силах, у знаннях, які я отримав, у досвіді, який у мене був у Минаї, тому будемо спілкуватися, розглядати варіанти, якщо вони будуть надходити.

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Пропозиція від тернопільської Ниви надійшла відразу після звільнення з Миная. Був потрібен певний час, щоб переварити інформацію, яка відразу надійшла, і ті умови, які були у футбольному клубі Нива. Я був дуже задоволений тим, що на мене вийшли, мені запропонували роботу. Але зваживши всі "за" і "проти", прийняв рішення поки взяти невелику паузу", – сказав Кобін в інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, Кобін вдруге був звільнений з посади головного тренера Миная наприкінці вересня. Вперше закарпатці припинили співпрацю з наставником у березні цього року.

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