toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ КАРПАТИ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кобін вперше визнаний найкращим тренером туру Першої ліги

15:23 500 Читать на русском
Кобін вперше визнаний найкращим тренером туру Першої ліги
Василь Кобін / Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу

Головний тренер Миная Василь Кобін став найкращим тренером 5 туру Першої ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Василь Кобін став найкращим тренером 5 туру Першої ліги. Це перше подібне визнання у тренерській кар'єрі екс-захисника Шахтаря та Металіста.

Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай і Металіст 1925 здобули впевнені перемоги

Кобін отримав середній бал 4,6. У 5 турі команда з Закарпаття вдома перемогла Миколаїв з рахунком 3:1. Наразі у Миная 7 очок і 10 сходинка в турнірній таблиці Першої ліги.

У наступному турі підопічним Василя Кобіна доведеться зіграти на виїзді проти лідера – Інгульця.

blog_ava
Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю
01:27
9644
Теги
Перша ліга Минай Минай Василь Кобін Василь Кобін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
сек
Карпати
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук