Кобін вперше визнаний найкращим тренером туру Першої ліги

Головний тренер Миная Василь Кобін став найкращим тренером 5 туру Першої ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Василь Кобін став найкращим тренером 5 туру Першої ліги. Це перше подібне визнання у тренерській кар'єрі екс-захисника Шахтаря та Металіста.

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Кобін отримав середній бал 4,6. У 5 турі команда з Закарпаття вдома перемогла Миколаїв з рахунком 3:1. Наразі у Миная 7 очок і 10 сходинка в турнірній таблиці Першої ліги.

У наступному турі підопічним Василя Кобіна доведеться зіграти на виїзді проти лідера – Інгульця.