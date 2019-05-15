Кобін вирішив завершити кар'єру

Колишній захисник Шахтаря Василь Кобін вирішив повісити бутси на цвях.

Кобін вирішив зав'язати з футболом, повідомивши про це в ефірі трансляції матчу Другої ліги Минай – Буковина.

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"Я вирішив закінчити кар'єру гравця і переходити на якісь інші сфери діяльності, чимось іншим займатися. Пізніше про це оголошу ще офіційно, буде окрема розмова.

Я прийшов на домашній матч на фарт, щоб команда виграла. Підтримати її", – сказав Кобін.

Нагадаємо, останньою командою для 33-річного екс-захисника України був закарпатський Минай.

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