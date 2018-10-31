Кобін: У Шахтарі всі бразильці були технічні, але були і "сокири"

Захисник Миная Василь Кобін пригадав період своєї кар'єри в донецькому Шахтарі.

"Я знав, в якій команді я перебуваю. Знав, що є велика конкуренція, потрапити в основний склад не так просто. Я знав, що на моїй позиції грає лідер Шахтаря, Даріо, він проводив прекрасні матчі. Кожну гру він віддавався на 100 відсотків і не давав мені шансів.

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Вілліан, Алекс Тейшейра, важко було м'яч відібрати. Загалом все бразильці технічні. Були, звичайно, і "сокири", бразильські українці. Були різні бразильці. Пам'ятаю, був у команді такий Леонардо. Я спочатку не зрозумів, думав це тренер", – сказав Кобін FootballHub.

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