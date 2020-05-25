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Кобін: У нинішній збірній України немає гравців рівня Шевченка та Реброва

21:27 347 Читать на русском
Кобін: У нинішній збірній України немає гравців рівня Шевченка та Реброва
Сергій Ребров та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Екс-захисник збірної України, а нині тренер Миная Василь Кобін оцінив потенціал команди Андрія Шевченка.

"На мій погляд, зараз наша збірна заслужено входить до числа топ-збірних континенту. Останнім часом вона сильно додала в тактичному плані, демонструючи атакувальний, видовищний футбол.

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Правда, ще є певні складнощі з завершенням комбінацій, але кадрового потенціалу повинно вистачити для стабілізації гри в нападі. Хоча потрібно визнати, що зараз бомбардирів рівня Андрія Шевченка і Сергія Реброва в збірній немає, і це, звичайно, не може не турбувати", – цитує Кобіна Команда 1.

Нагадаємо, підопічні Шевченка кваліфікувались з першого місця у фінальний етап Євро-2020.

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Теги
Україна Україна Збірна України Сергій Ребров Сергій Ребров Андрій Шевченко Андрій Шевченко Василь Кобін Василь Кобін
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