Кобін: У нинішній збірній України немає гравців рівня Шевченка та Реброва

Екс-захисник збірної України, а нині тренер Миная Василь Кобін оцінив потенціал команди Андрія Шевченка.

"На мій погляд, зараз наша збірна заслужено входить до числа топ-збірних континенту. Останнім часом вона сильно додала в тактичному плані, демонструючи атакувальний, видовищний футбол.

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Правда, ще є певні складнощі з завершенням комбінацій, але кадрового потенціалу повинно вистачити для стабілізації гри в нападі. Хоча потрібно визнати, що зараз бомбардирів рівня Андрія Шевченка і Сергія Реброва в збірній немає, і це, звичайно, не може не турбувати", – цитує Кобіна Команда 1.

Нагадаємо, підопічні Шевченка кваліфікувались з першого місця у фінальний етап Євро-2020.

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