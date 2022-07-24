Металіст зробить Кобіна головним тренером – до цього фахівець мав стати спортивним директором, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Металіст оголосив про кадрову революцію – відхід Кучера, новий тренер, доля гравців та робота для Кобіна

Причиною стало те, що Олександр Призетко, який мав очолити харків'ян, не має ліцензії Pro. Повідомляється, що Кобін вже збирає команду під себе.

Нагадаємо, головним тренером команди був Олександр Кучер, однак він разом зі спортивним директором клубу та кількома гравцями перебрався у СК Дніпро-1.

Росія напала на Україну: критика Ракицького, класний дебют Зінченка, легенда УПЛ переходить на солов'їну (LIVE)