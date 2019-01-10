Кобін: Склянка вина може голову зносити, а від другої вже ноги відмовляють

Екс-захисник донецького Шахтаря Василь Кобін розповів, скільки вина може випити.

"Скільки можу випити вина за вечір? Не знаю, давно не вживаю алкоголь.

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Але вино є різне, склянка може голову зносити, а від другої вже ноги відмовляють. Я думаю, літр, півтора", – розповів хавбек Миная порталу FootballHub.

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