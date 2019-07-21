Кобін розраховує, що Кополовець допоможе Минаю як футболіст

Головний тренер Миная Василь Кобін зізнався, що розраховує на допомогу Михайла Кополовця на футбольному полі.

"Якщо буду бачити, що він готовий допомогти команді, він буде грати. Якщо не буде готовий, буде займатися своїми справами – виконувати роль спортивного директора.

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Проходили збір, Кополовець половину пропустив. Видно, що йому фізично трохи важкувато. Думаю, до старту чемпіонату Михайло набере форму і допоможе команді", – сказав Кобін в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Кополовець став спортивним директором Миная, але не завершив кар'єру футболіста.

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