"Важко зараз коментувати те, що було на полі. В цілому, ми почали впевнено, забили два швидких м'ячі. У нас грали футболісти, які мають менше ігрової практики. В основному це молоді гравці, рівень яких ми хотіли подивитися в кубковому матчі. Вони досить непогано себе проявили, але в якийсь момент втрата концентрації призвела до пропущеного гола.

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Цей гол додав Альянсу впевненості. Плюс трибуни, які почали їх підганяти. Все це призвело до такого рахунку. Другий тайм у нашому виконанні був хорошим. Вийшли кілька гравців, які мають більше ігрової практики. Ми створили 3-4 гольових моменти, які треба було реалізувати. Але ми не забили, в кінці матчу помилилися в обороні і програли поєдинок.

Навіть якби Селезньова не дискваліфікували, з перших хвилин він би не з'явився, тому що ми планували зробити ротацію і дати зіграти футболістам, які не грали проти Ворскли. Ми працюємо з командою три місяці, я ще знайомлюся з гравцями. Мені потрібно розуміти їх рівень. А якщо їм не давати грати, то ми не можемо в тренувальному процесі побачити, хто на якому рівні перебуває.

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Сьогодні була кубкова гра і ми скористалися цією можливістю, дали молодим хлопцям зіграти. Ця гра буде для нас "дзвіночком". Ми вигравали 2:0 в матчі проти Чорноморця, і звели його до нічиєї, а зараз взагалі програли. Тому нам є над чим подумати", – сказав Кобін в ефірі ТК Футбол.