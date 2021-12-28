"Для багатьох прихильників Миная відсутність у заявці Михайла Кополовця стала несподіванкою. Але він ухвалив для себе рішення щодо невеличкого відпочинку.

Кобін оцінив дебютний сезон Миная в УПЛ

Проте у нас з ним є домовленість: якщо на зимових зборах Михайло себе як слід підготує, то у другому колі зіграє один матч у Прем’єр-лізі. Цей шанс я йому охоче надам. Ця гра буде як дебютною у складі Миная у Прем’єр-лізі, так і прощальною у його кар’єрі", – сказав Кобін у коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, Кополовець виступав за такі клуби, як Закарпаття, Карпати, Говерла, Белшина і Айнхайт. Контракт з Минаєм підписав у 2017 році, коли клуб ще не мав професіонального статусу. Минулого сезону встиг провести 23 матчі, в яких забив 1 гол і допоміг Минаю вийти в елітний дивізіон. В УПЛ у складі закарпатців 36-річний півзахисник поки не дебютував.

Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку