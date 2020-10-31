"Південноафриканець провів в загальній групі Миная вже три тренування. Справляє непогане враження, проте йому ще потрібен час, щоб адаптуватися не тільки до ігрового стилю Миная, але навіть до незвичайних для нього умов погоди. Плануємо, що 31 жовтня Малепе зіграє тайм за молодіжний склад "містян" в календарному матчі з Рухом, а вже потім будемо приймати рішення, коли на нього може розраховувати головна команда.

Минай оголосив про трансфер чемпіона світу

Що стосується ще одного новобранця, чемпіона світу серед молоді Олексія Хахльова, то він не потребує адаптації. Правда, досить тривалий час Олексій не мав ігрової практики, але якщо зуміє довести, що готовий до нових викликів, то з його дебютом за Минай затримок не буде. На цьому ми завершуємо роботу на трансферному ринку", – поділився Кобін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, вчора Минай оголосив про трансфери Репо Малепе та Олексія Хахльова. Відзначимо, що новачок УПЛ після 6 турів має в своєму активі 5 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці.

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