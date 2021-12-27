"Я задоволений тим, що команда на сьогоднішній день досягла. Розцінюю це як цілком прийнятний результат в нашому робочому процесі. Хоча якщо говорити про осінню частину сезону в цілому, то могли б набрати більше очок.

Кобін назвав найдурніше запитання для тренера після матчу

У нас були матчі, в яких ми повинні були перемагати, проте десь це нам не вдавалося зробити. Звичайно, в якійсь мірі відсутність перемог дійсно тисла на хлопців. Втім, важливо розуміти, що у команди був досить насичений календарний рік, під час якого вдалося підвищитися у класі. А переключитися з Першої ліги на Прем'єр-лігу було дуже важко. Як і іншим командам, які отримали путівки в еліту разом з нами", – цитує Кобіна UA-Football.

Після 13-ти турів УПЛ МИнай розташувався на 11-й сходинці з 10-ма очками.

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