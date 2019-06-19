Кобін очолив Минай, – ЗМІ

Колишній захисник Шахтаря і збірної України Василь Кобін очолить закарпатський Минай.

Екс-захисник Шахтаря, Металіста і збірної України Василь Кобін буде призначений головним тренером дебютанта першої ліги ФК Минай, інформує Sportarena.

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За інформацією видання, керівництво клубу досягло принципової домовленості з 34-річним Кобіним, який на початку цього року завершив кар'єру футболіста саме в Минаї.

На цій посаді Кобін змінить Кирила Куренка, який був звільнений через протиріччя з командою. Терміни угоди контракту Кобіна з клубом поки не розголошуються.

Нагадаємо, що Минай за підсумками минулого розіграшу Другої ліги забезпечив собі підвищення в класі – в новому сезоні клуб із Закарпаття буде виступати в Першій лізі.

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