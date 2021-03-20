"Я нічого не чув про своє можливе звільнення. Я готовий до будь-яких дій і висновків керівництва, я цього не боюся. Якщо немає результату, то треба щось робити. Або міняти тренера, або міняти гравців.

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Я багато про це розмовляв з керівництвом. Якщо є така можливість, що мене можуть замінити, я сміливо піду з високо піднятою головою. Не бачу ніяких проблем в цьому плані. Як керівництво вирішить, так воно і буде. Наш тренерський штаб буде працювати кожен день, бо розуміємо, що відступати нам нікуди. Будемо рухатися далі", – заявив Кобін у коментарі Тур ONLINE.

Додамо, що Минай здобув всього одне очко в останніх трьох турах УПЛ. Новачок випереджає на два пункти Львів, який на дні таблиці з двома матчами у запасі.

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