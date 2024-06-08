"Не хотілося б когось персонально виділяти в такому світлі, наділяти таким не почесним званням. Однак Реброву та тренеру, який у збірній відповідає за відпрацювання стандартних положень, треба поговорити з Олександром Зубковим.

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Людина взагалі не вміє грати головою. Ну от взагалі, геть не вміє. Я навіть не пригадаю, коли таке було, щоб Саша, граючи за Шахтар, боровся у своєму штрафному чи нав'язував боротьбу на другому поверсі. Дуже великий мінус для гравця. Потрібно тренерському штабу з тим щось робити. Неправильно, можливо, використовують його на полі", – сказав Кобін у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, перед стартом на Євро-2024 на збірну України чекає ще один спаринг – 11 червня Ребров і Ко зіграють з Молдовою.

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