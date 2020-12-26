"Перше питання на флеш-інтерв'ю – прокоментуйте гру. Я не розумію цього дотепер. Що коментувати? Суддівство, свою команду, суперника, тренерів, вболівальників?

Кобін: Хотів би очолити Шахтар

Має бути чітко сформульоване питання. А не "прокоментуйте гру". Ну що коментувати? Грали дві команди, одна виграла, інша програла. Якщо так тренер буде відповідати, то це буде плювок в журналіста. Вважаю, що це найтупіше запитання тренеру після матчу", – сказав Кобін у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, після першої половини сезону закарпатська команда перебуває на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ з 10 пунктами.

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