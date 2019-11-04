Кобін назвав іспанський клуб, який є орієнтиром для Миная – несподіваний вибір

Головний тренер Миная Василь Кобін розповів про подальші плани щодо укомплектування команди.

"Є багато класних закарпатських молодих футболістів, які перебувають у Шахтарі, Динамо. Зараз наш хлопець з Шахтаря U-15 грає в Юнацькій лізі УЄФА. Плюс є багато гравців у командах Динамо від 15 до 19 років.

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Гравців є багато, але вони всі їдуть, бо Говерла посипалася, не було де прогресувати. Так, я бачу на Закарпатті тільки такий варіант, щоб грали місцеві гравці, у яких є коріння звідси. Щоб зробити таку команду, як у Атлетіка Більбао", – сказав Кобін в ефірі YouTube-каналу Трендец.

Нагадаємо, Минай лише цього року піднявся до Першої ліги і вже має непогані шанси на підвищення в елітний дивізіон.

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