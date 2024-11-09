"Ми грали досить непогано, створювали моменти. Нам не вистачає забитих м'ячів. У нас було багато стандартних положень, у нас були хороші атаки, де ми діставалися завершальної третини поля, але там не знаходили останню передачу або завершальний удар.

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Ми рухаємось далі, ми не опускаємо руки та голови. Ми бачимо прогрес у грі команди. Найголовніше – продовжувати й так само працювати. Я впевнений, що наша гра рано чи пізно дасть нам результат.

Момент із Галасом? Те, що я бачив у повторі – я вважаю, що це червона картка. Щодо пенальті в епізоді з Кисленком – я не дивився. Так, я спілкувався з суддями, бо бачимо різні трактування. Моменти приблизно однакові, але різні трактування. Я просто підійшов і культурно запитав: "Під час повітряної тривоги змінилися правила суддівські?" У мене було одне запитання. Мені відповіли, що ні, нічого не змінилося.

Не будемо все списувати на суддівство. У нас були моменти, їх потрібно було реалізовувати. Було багато шансів, щоб забити. Потрібно забивати чисті голи. Так, як до нас ставляться – щоб перемагати, нам потрібно забивати декілька голів.

Переведення 5 футболістів до U-19? Пояснювати я нікому нічого не буду. Я хочу говорити про тих гравців, які перебували на футбольному полі та у заявці. Я хочу говорити про Лисняка, Паламарчука, Шершня, Малиша, Волохатого, Сада, П'ятова. Я хочу про них говорити. Це ті футболісти, які грали. Про футболістів, яких не було у заявці на матч, мені нема чого говорити. Чи розраховувати ще на них – час покаже", – сказав Кобін у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Інгулець залишається відвертим аутсайдером сезону і з 6 очками замикає турнірну таблицю УПЛ.

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