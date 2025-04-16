Кобін покине клуб, якщо йому не вдасться зберегти прописку в еліті українського футболу, повідомляє Sport.ua.

"Я такий самий": Поворознюк став на захист Кобіна – тренера Інгульця вважають занадто агресивним

Зазначається, що у Василя Кобіна та президента клубу Олександра Поворознюка є усна домовленість, що у разі вильоту Інгульця з Прем'єр-ліги головного тренера буде звільнено. Наразі клуб з Петрового посідає останнє, 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України. В доробку команди 16 набраних балів після 24-х матчів.

Нагадаємо, Василь Кобін очолив Інгулець в червні 2024 року, замінивши на цій посаді Владислава Лупашка, який зараз очолює львівські Карпати. Наступну гру клуб з Петрового зіграє у неділю, 20-го квітня проти черкаського ЛНЗ. Початок зустрічі – о 15:30 за київським часом.

Карпати здолали Інгулець попри рекордний сейв Паламарчука – дубль Бабогла приніс першу за півроку виїзну перемогу