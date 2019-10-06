Кобін: Минай – не Реал і не Манчестер Сіті, щоб когось недооцінювати

Головний тренер Миная Василь Кобін підсумував матч 12-го туру Першої ліги, в якому його підопічні поступилися Гірник-Спорту (0:1).

"Я своїх хлопців попередив, що Гірник-Спорт – це не та команда, що грала в перших турах. Команда змінилася: прийшов новий кваліфікований тренер, який поставив іншу гру. Команда додала, стала мобільнішою, почала більше грати у футбол, створювати більше моментів.

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Не думаю, що від моїх хлопців була якась недооцінка. Як ми можемо когось недооцінювати, якщо у нас половина команди грала на чемпіонаті області і в другій лізі. Ми не Реал і не Манчестер Сіті, щоб когось недооцінювати. Проти такої команди, як Гірник-Спорт, тільки завдяки характеру і майстерності деяких гравців можна перемагати. Про недооцінку не може бути й мови", – цитує Кобіна офіційний Youtube-канал клубу Гірник-Спорт.

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