"Не коментую чутки. Я не контактував ані з Мілевським, ані з його агентом. Хоча, якби раптом виникло питання із запрошенням Артема в Минай, то потрібно було б добре подумати.

Минай контактував з агентом Мілевського, – Циганик

Згоден, Мілевський – футболіст високої кваліфікації, але йому вже 35 років. Однак, повторюся, це все – чутки, і мені вони нецікаві. Зараз на першому плані – якісно підготуватися до чергового календарного матчу з Десною", – цитує Кобіна Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, чинний контракт Артема з брестським Динамо розрахований до кінця 2020 року. Форвард у соцмережах вже натякав про можливе повернення в Україну.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію