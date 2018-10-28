Кобін: Керівництво Вереса мутило якісь штуки

Екс-гравець Вереса Василь Кобін згадав минулорічний матч з Карпатами (2:2), коли рівненський клуб підозрювали у нечесній грі.

"Я думаю, це все надумана історія. Нічого там такого не було, як говорили, що кілька гравців здали гру з Карпатами. Як можна вигравати 2:0 і зіграти внічию? Якщо здавати, так програвати 3:0 або 4:0, а так ми 2:0 вели, і ще могли забити.

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Просто керівництво Вереса – не Богдан Копитко, а спортивні директори – мутили якісь штуки. Вони прибрали Юрія Вірта, Колю Іщенка, ще кілька гравців, які не грали. І зі мною розірвали контракт. Читав у пресі, що в них були якісь претензії.

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Але це дурниці. Вони просто хотіли вирішувати свої питання. У мене був у команді авторитет, більший ніж у будь-якого спортивного директора. Вони мене просто боялися, тому що у мене був дуже великий вплив на команду", – цитує Кобіна FootBoom з посиланням на FootballHub.