“Були матчі, де суперник був повністю готовий до стандартних положень, які ми награвали перед грою. Мова про кутові, штрафні удари, флангові передачі і навіть аути – все було перекрито.

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Я завжди копаюся в собі. Думаю, що я зробив не так і неправильно? Що я не врахував? Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують. Моя совість не дозволяє мені цього. Але такі моменти були в двох або трьох іграх, коли ми знали про проблему суперника в певних зонах, а у грі вони вже діяли інакше. Може вони просто зробили висновки, а може хтось і зливав інформацію", – сказав Кобін в інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, Кобін вдруге був звільнений з посади головного тренера Миная наприкінці вересня. Вперше закарпатці припинили співпрацю з наставником у березні цього року.

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