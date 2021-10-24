Кобін: Гравці Миная могли зливати інформацію суперникам
Екс-тренер закарпатської команди Василь Кобін зізнався, що мав певні підозри щодо своїх підопічних.
“Були матчі, де суперник був повністю готовий до стандартних положень, які ми награвали перед грою. Мова про кутові, штрафні удари, флангові передачі і навіть аути – все було перекрито.
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Я завжди копаюся в собі. Думаю, що я зробив не так і неправильно? Що я не врахував? Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують. Моя совість не дозволяє мені цього. Але такі моменти були в двох або трьох іграх, коли ми знали про проблему суперника в певних зонах, а у грі вони вже діяли інакше. Може вони просто зробили висновки, а може хтось і зливав інформацію", – сказав Кобін в інтерв'ю Youtube-каналу "BurBuzz".
Нагадаємо, Кобін вдруге був звільнений з посади головного тренера Миная наприкінці вересня. Вперше закарпатці припинили співпрацю з наставником у березні цього року.