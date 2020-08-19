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Кобін анонсував грандіозне підсилення Миная під УПЛ – можливі новачки з Шахтаря

06:30 - Читать на русском
Кобін анонсував грандіозне підсилення Миная під УПЛ – можливі новачки з Шахтаря
Василь Кобін / Сайт Миная

Наставник Миная Василь Кобін запевнив, що клуб активно працює над запрошенням нових гравців.

"Плануємо взяти чоловік вісім-дев'ять. Можливі новачки з Шахтаря? Ми ведемо роботу в цьому напрямку. Шахтар був задіяний в Лізі Європи, перебував у Німеччині, тому всі контакти були на рівні телефонних дзвінків. Зараз активізуємось. Не виключаю появи когось із гравців донецького клубу в нашому.

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Нам потрібно спочатку сформувати команду, провести якісну селекцію, а потім і про завдання можна буде поговорити. Перерва в чемпіонаті вже після стартового туру, пов'язана з підготовкою збірної України, для нас дуже доречна. З'явиться час і можливість підтягнути команду, доукомплектуватися і вирішити інші питання... Але поки всі наші думки зайняті історичним дебютом зі Львовом. 22 серпня вже зовсім поруч..." – сказав Кобін у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Минай виграв Першу лігу і вперше у своїй історії зіграє в елітному дивізіоні України.

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Трансфери Шахтар Шахтар Минай Минай Василь Василь Кобін
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