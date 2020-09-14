"Сьогодні у нас більше вийшло, ніж не вийшло. Ми готувалися до важкого матчу. Олександрія – класна команда, у якої бійцівські якості на високому рівні. Вважаю, що за швидкістю та силою – це одна з найкращих команд в УПЛ.

Сенсаційний дебют команди Кобіна у відеоогляді матчу Минай – Олександрія – 1:0

Добре, що ми виграли. На нас тиснуло те, що інші команди вже грають, а ми ні – хлопці тренувалися по два рази на день і вже хотіли грати. Ми впоралися зі своїми емоціями і перемогли.

Тактично у першому таймі виглядали добре. Практично нічого не дали створити супернику. Так, у нас багато моментів не було, але вони були, і ми забили. У другому таймі Олександрія перебудувалася, нам стало важче, і на перший план вийшла психологія. Команда грамотно оборонялася, і ми довели цю гру до перемоги. Я був спокійний, бо знав, що гравці віддадуть всі сили.

Хоча зізнаюся, що для мене моя команда десь була загадкою. Ми лише два товариські матчі провели, а треба було хоча б 5-6,аби зрозуміти силу команди – в плані тактики, психології. У нас багато молоді, і ми їх будемо потроху підпускати. У нас є багато гравців без досвіду такого рівня, але вони зіграли добре", – цитує Кобіна офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, його команда переграла Олександрію з мінімальним рахунком (1:0) та здобула першу перемогу в УПЛ у своїй історії.

Минай здобув мінімальну перемогу над Олександрією у дебютному матчі в УПЛ