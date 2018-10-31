Кобін – про матч з Динамо: Якщо знадобиться, я готовий повторити бісіклету

Лідер Миная Василь Кобін поділився очікуваннями від матчу "лисиць" проти Динамо.

"Для Миная приїзд київського Динамо – подія. У нас молода команда, ми граємо в селі, а тут раптом гранд українського футболу приїжджає. Звичайно, це свято для людей, а для нашої команди можливість побачити свій рівень, якого вона досягла за свою трирічну історію.

Як досягти позитивного результату проти киян? Напевно, тільки за рахунок боротьби, характеру і самовіддачі. Ми прекрасно розуміємо, хто їде до нас в гості. Минай і Динамо перебувають на різних полюсах. Якщо нам вдасться вдало виступити, то це буде суперсенсація. Ми віримо в це, але все покаже тільки гра.

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У нас в команді є сім-вісім хлопців, які ще зовсім недавно грали на область. Більш досвідчені футболісти розмовляють з молоддю, пояснюють, що в Динамо точно такі ж виконавці, тільки більш майстровиті (посміхається). У більшості наших хлопців немає елементарної футбольної школи, доводиться дуже багато підказувати. Можливо, наші поради допомагають, і команда намагається домагатися результату в кожній грі.

Ротація у складі Динамо? Який би склад не виставив Олександр Хацкевич, його молоді виконавці навчені багатьом тонкощам футболу, а значить, і організація гри у суперника набагато вище.

Чи побачимо знамениту бісіклету? Я ще не такий старий (посміхається). Тому якщо така можливість випаде, то я готовий повторити такий удар", – цитує Кобіна Команда№1.

Матч 1/8 фіналу Кубка України між Минаєм та Динамо відбдеться сьогодні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 14 годині.

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