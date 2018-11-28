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Кобахідзе: Якби ми були відомим клубом, матч не перенесли б

21:53 93 Читать на русском
Кобахідзе: Якби ми були відомим клубом, матч не перенесли б
Олександр Кобахідзе / соцмережі

Хавбек Ворскли Олександр Кобахідзе поділився своєю думкою про перенос матчу проти Арсенала у Київ.

"Я все таки думаю, якби ми були не Ворскла Полтава, а відомий європейський клуб, то не було б таких переносів матчу. Не знаю, чому Арсенал не хоче сюди летіти, можливо думають, що Полтава – це десь кінець світу", – цитує Олександра Кобахідзе Лтава.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова. Ворскла боролась за право зіграти матч у Полтаві, але УЄФА залишив попереднє рішення в силі.

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Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом відбудеться на НСК Олімпійський 29 листопада, початок гри о 19:55. Наразі невідомо, чи зможуть глядачі відвідати гру команд.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
20
год
:
46
хв
Арсенал
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Теги
Ліга Європи Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Олександр Кобахідзе Олександр Кобахідзе
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