Кобахідзе відновився від травми та розпочав тренування

Англія — 8 січ 329
-
Тоттенхем мінімально обіграв Челсі у півфіналі Кубку англійської ліги
-
Леганес розглядає можливість продовжити оренду Луніна ще на сезонІспанія — 8 січ 386
-
Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛСвіт — 8 січ 1228
-
Леонардо привів у Мілан "нового Кака", або Чому Лукас Пакета поверне Лігу чемпіонів на Сан-СіроІталія — 8 січ 2323
-
Барселона оголосила про підписання контракту з ТодібоІспанія — 8 січ 1778
Всі новини