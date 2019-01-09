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Кобахідзе відновився від травми та розпочав тренування

06:30 1 Читать на русском
Кобахідзе відновився від травми та розпочав тренування
Олександр Кобахідзе / ФК Ворскла

Один з лідерів Ворскли Олександр Кобахідзе повернувся у загальну групу Ворскли.

Прес-служба Ворскли повідомила, що полтавська команда вийшла з відпустки.

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У когорту гравців, які вийшли на перше тренування у 2019 році потрапив Кобахідзе, який тривалий час відновлювався від вивиха плеча. Пошкодження Олександр отримав у матчі 9 туру проти Зорі.

Грузинський футболіст був прооперований та пропустив виступи Ворскли у груповому етапі Ліги Європи.

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Теги
Ворскла Ворскла Олександр Кобахідзе Олександр Кобахідзе
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