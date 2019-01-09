Кобахідзе відновився від травми та розпочав тренування

Один з лідерів Ворскли Олександр Кобахідзе повернувся у загальну групу Ворскли.

Прес-служба Ворскли повідомила, що полтавська команда вийшла з відпустки.

Кулач може повернутися у Шахтар

У когорту гравців, які вийшли на перше тренування у 2019 році потрапив Кобахідзе, який тривалий час відновлювався від вивиха плеча. Пошкодження Олександр отримав у матчі 9 туру проти Зорі.

Грузинський футболіст був прооперований та пропустив виступи Ворскли у груповому етапі Ліги Європи.

Ворскла дізналась імена спаринг-партнерів на зимових зборах