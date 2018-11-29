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Кобахідзе: Можливо, Арсенал не хоче летіти в Полтаву, бо думає, що це кінець світу

09:56 264 Читать на русском
Кобахідзе: Можливо, Арсенал не хоче летіти в Полтаву, бо думає, що це кінець світу
Олександр Кобахідзе / Фото: соцмережі

Хавбек полтавської Ворскли Олександр Кобахідзе прокоментував перенесення матчу Ліги Європи з Арсеналом у Київ.

"Я думаю, якби ми були не Ворсклою, а відомим європейський клуб, то не було б таких переносів матчів.

Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін

Не знаю, чому Арсенал не хоче сюди летіти. Може думають, що Полтава – кінець світу?", – цитує футболіста портал Лтава.

Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
8
год
:
29
хв
Арсенал
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Олександр Кобахідзе Олександр Кобахідзе Ворскла Ворскла Ліга Європи Ворскла - Арсенал
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