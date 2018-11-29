Кобахідзе: Можливо, Арсенал не хоче летіти в Полтаву, бо думає, що це кінець світу

Хавбек полтавської Ворскли Олександр Кобахідзе прокоментував перенесення матчу Ліги Європи з Арсеналом у Київ.

"Я думаю, якби ми були не Ворсклою, а відомим європейський клуб, то не було б таких переносів матчів.

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Не знаю, чому Арсенал не хоче сюди летіти. Може думають, що Полтава – кінець світу?", – цитує футболіста портал Лтава.

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