Кобахідзе: Можливо, Арсенал не хоче летіти в Полтаву, бо думає, що це кінець світу

Ліга чемпіонів — 28 лист 2486
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ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місце
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Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів, Наполі впевнено переміг Црвену ЗвездуЛіга чемпіонів — 28 лист 1101
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Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторінЛіга Європи — 28 лист 2415
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Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачівЛіга Європи — 28 лист 1577
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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки МораішаСергій Тищенко — 28 лист 2635
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