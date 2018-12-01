Клюйверт знайшов для Барселони "нового Бускетса" – за півзахисника вже готові віддати 80 млн євро

Колишній нападник Барселони Патрік Клюйверт вважає, що каталонському клубу варто придбати гравців Аякса Маттейса Де Лігта і Френкі де Йонга.

"Де Йонг і Де Лігт – два відмінних футболіста, вони можуть чудово вписатися в Барселону. Зараз вони показують хороші результати і їх ціна закономірно зростає.

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Є багато клубів, охочих їх отримати, але значення Барселони для них велике. Це може зіграти важливу роль при ухваленні рішення про продовження кар'єри.

Знаю, що Манчестер Сіті теж зацікавлений в послугах цих футболістів. В економічному відношенні це потужний клуб, який може стати сильним суперником Барселони.

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Де Йонг? Чудовий футболіст. Де Йонг – це новий Бускетс, вони обидва вміють прораховувати дії суперника наперед. Де Лігт – потужний, сильний гравець, відмінно володіє м'ячем. Він здатний заграти в будь-якій команді" – цитує Клюйверта Mundo Deportivo.