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Клюйверт відповів на чутки про призначення Кумана в Барселону

15:14 278 Читать на русском
Клюйверт відповів на чутки про призначення Кумана в Барселону
Патрік Клюйверт / ESPN

Директор академії "блаугранас" Патрік Клюйверт прокоментував чутки про можливе призначення головним тренером Барселони його співвітчизника Рональда Кумана.

"Я поважаю Вальверде, тому не буду висловлювати свою позицію щодо цієї іноформації. Можу лише сказати, що Рональд – дуже хороший тренер. З ним збірна Нідерландів демострує чудові результати.

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Чи ймовірний його прихід в Барселону? Так, я думаю, що таке може статись одного дня. Але поки що давайте не будемо говорити про інших тренерів – з командою працює Вальверде", – цитує Клюйверта Goal.com з посиланням на Sport.es.

Нагадаємо, що чинний контракт Вальверде з Барселоною закінчується влітку наступного року. Наразі команда лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Рональд Куман Рональд Куман Патрік Клюйверт Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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