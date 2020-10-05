Клюйверт став гравцем РБ Лейпциг
19:18 - Читать на русском
Вінгер італійської Роми Джастін Клюйверт сезон 2020/21 проведе в німецькій Бундеслізі за РБ Лейпциг.
Талановитий нідерландець спробує сили в чемпіонаті Німеччини, повідомляє офіційний сайт "биків".
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Клюйверт-молодший перебрався до Лейпцига на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21. На Ред Булл Арені вінгер виступатиме під 21-м номером.
Вихованець Аякса Джастін Клюйверт став гравцем Роми влітку 2018-го. З того часу він провів за "вовків" 68 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
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