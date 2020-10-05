Талановитий нідерландець спробує сили в чемпіонаті Німеччини, повідомляє офіційний сайт "биків".

Дуглас Коста оформив повернення до Баварії

Клюйверт-молодший перебрався до Лейпцига на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21. На Ред Булл Арені вінгер виступатиме під 21-м номером.

Вихованець Аякса Джастін Клюйверт став гравцем Роми влітку 2018-го. З того часу він провів за "вовків" 68 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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